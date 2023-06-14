Директор Ирпенского лицея: Правительство Азербайджана создает все условия для прохождения учебного процесса на высоком уровне

Учащиеся лицея №12 имени академика Зарифы Алиевой, расположенного в украинском городе Ирпень, находятся с визитом в Баку.

Учащиеся лицея №12 имени академика Зарифы Алиевой, расположенного в украинском городе Ирпень, находятся с визитом в Баку.

Как сообщает Report, цель визита украинских школьников в Азербайджан - познакомиться с культурой и традициями нашей страны.

Сегодня они побывали в кампусе Бакинской Высшей нефтяной школы.

Директор Ирпенского лицея Валентина Антоненко сообщила Report, что у Бакинской Высшей нефтяной школы очень богатая материально-техническая база: "Я думаю, что именно в таких университетах должны учиться наши дети. Люди, которые здесь преподают, тоже очень милые. Еще раз убедилась, что правительство Азербайджана заботится о том, чтобы молодежь получала образование в нормальных условиях. Для этого они создают все условия для их обучения и прохождения учебного процесса на высоком уровне".

Учащиеся лицея № 12 имени Зарифы Алиевой города Ирпень сегодня также посетили Музей нефти SOCAR и Азербайджано-британский колледж.

Визит организован по инициативе президента Ильхама Алиева и первого вице-президента Мехрибан Алиевой и состоялся при поддержке Министерства образования Азербайджана, украинской дочерней компании Азербайджанской государственной нефтяной компании SOCAR Ukraine и Министерства труда и социальной защиты населения.

Украинские школьники совершили прогулку и ознакомились с достопримечательностями Ичери шехер. Затем они посетили лицей имени академика Зарифы Алиевой в Баку. Они знакомятся с культурой и традициями нашей страны, посещают учебные заведения и центры.