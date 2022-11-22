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Директор института НАНА: Проводится экологический мониторинг водных ресурсов, берущих начало в Армении

Директор института НАНА: Проводится экологический мониторинг водных ресурсов, берущих начало в Армении Проведение экологического мониторинга водных ресурсов, берущих начало в Армении, имеет особое значение и в этом направлении предпринимаются серьезные шаги.
Бизнес
22 ноября 2022 г. 18:26
Директор института НАНА: Проводится экологический мониторинг водных ресурсов, берущих начало в Армении

Проведение экологического мониторинга водных ресурсов, берущих начало в Армении, имеет особое значение и в этом направлении предпринимаются серьезные шаги.

Об этом Report заявил генеральный директор Института радиационных проблем Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) Ислам Мустафаев.

По его словам, в "I Государственной программе по Великому возвращению на освобожденные от оккупации территории", утвержденной президентом Ильхамом Алиевым 16 ноября, уделено особое внимание экологическим вопросам.

По словам И.Мустафаева, президент неоднократно заявлял, что Карабах превратится в зону "зеленой энергии". Это означает, что на этих территориях будет усилен радиационный контроль.

"И в дальнейшем в рамках создания зоны "зеленой энергии" тепло- и электроэнергия будут производиться за счет энергий ветра и солнца", - добавил гендиректор.

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Версия на азербайджанском языке AMEA-nın institut direktoru: “Mənbəyi Ermənistandan olan su resursları ekoloji monitorinq edilir"

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