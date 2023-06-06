Директор Европейского и Североатлантического бюро ICAO находится с визитом в Баку

6 июня в Баку с официальным визитом прибыл директор Европейского/Североатлантического бюро Международной организации гражданской авиации (ICAO) Николас Ралло.

6 июня в Баку с официальным визитом прибыл директор Европейского/Североатлантического бюро Международной организации гражданской авиации (ICAO) Николас Ралло.

Как сообщает Report, во время встречи с коллективом Государственного агентства гражданской авиации при министерстве цифрового развития и транспорта Н.Ралло коснулся актуальных вопросов этой сферы. Он предложил более тесное сотрудничество с организацией в рамках подготовки к аудиту ICAO по авиационной безопасности, который пройдет в октябре этого года в Азербайджане.

В свою очередь, руководство агентства проинформировало руководителя бюро ICAO о текущей ситуации и планах в области гражданской авиации в Азербайджане.

Затем Н.Ралло провел встречи с руководством ЗАО ”Азербайджанские Авиалинии“ и ООО ”Silk Way Holding". Гостю была предоставлена подробная информация о покупке новых самолетов и планах дальнейшего развития. Н.Ралло также ознакомился с деятельностью предприятия ”Silk Way Technics".