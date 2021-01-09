О нас
Report Georgia
Аудио новости

Директор еще одной компании Synergy Group лишился должности

Директор еще одной компании Synergy Group лишился должности Директор ООО "Synergy Technics", входящего в Synergy Group, Илькин Гулиев освобожден от занимаемой должности.
Бизнес
9 января 2021 г. 17:42
Директор еще одной компании Synergy Group лишился должности

Директор ООО "Synergy Technics", входящего в Synergy Group, Илькин Гулиев освобожден от занимаемой должности.

Report сообщает, что на его место пока нет назначения.

Напомним, что ранее лишился поста директор принадлежащего холдингу ООО "Synergy Construction", а также бывший глава группы компаний Рауф Ахундов.

Synergy Group была создана в 2010 году и является одним из крупнейших частных холдингов, работающих в ненефтяном секторе в Азербайджане. Его уставный капитал составляет 50 миллионов манатов.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке "Synergy Group"un daha bir şirkətinin direktoru vəzifəsini itirib

Новости партнеров

Самое читаемое

В Геранбое возбудили уголовное дело в отношении зараженных коронавирусом
В Геранбое возбудили уголовное дело в отношении зараженных коронавирусом
3 января 2021 г. 10:45
Скончалась композитор Наиля Мирмамедли
Скончалась композитор Наиля Мирмамедли
4 января 2021 г. 13:36
Обнародован механизм выплаты Арменией компенсации Азербайджану
Обнародован механизм выплаты Арменией компенсации Азербайджану
7 января 2021 г. 15:22
В Армении заявили о количестве погибших в войне
В Армении заявили о количестве погибших в войне
2 января 2021 г. 21:53
В Баку турок совершил жестокое нападение на женщину
В Баку турок совершил жестокое нападение на женщину
3 января 2021 г. 11:14
Тарифный совет принял решение об изменении цены некоторых товаров      
Тарифный совет принял решение об изменении цены некоторых товаров      
4 января 2021 г. 23:49
Президент прокомментировал деятельность российских миротворцев в Карабахе
Президент прокомментировал деятельность российских миротворцев в Карабахе
7 января 2021 г. 18:47
В Норвегии умерли двое привитых от коронавируса
В Норвегии умерли двое привитых от коронавируса
5 января 2021 г. 21:43
Рейтинг Азербайджана по скорости интернета
Рейтинг Азербайджана по скорости интернета
7 января 2021 г. 11:58
Армян не пустили в Худавенг
Армян не пустили в Худавенг
6 января 2021 г. 13:23

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi