Директор еще одной компании Synergy Group лишился должности

Директор ООО "Synergy Technics", входящего в Synergy Group, Илькин Гулиев освобожден от занимаемой должности.

Директор ООО "Synergy Technics", входящего в Synergy Group, Илькин Гулиев освобожден от занимаемой должности.

Report сообщает, что на его место пока нет назначения.

Напомним, что ранее лишился поста директор принадлежащего холдингу ООО "Synergy Construction", а также бывший глава группы компаний Рауф Ахундов.

Synergy Group была создана в 2010 году и является одним из крупнейших частных холдингов, работающих в ненефтяном секторе в Азербайджане. Его уставный капитал составляет 50 миллионов манатов.