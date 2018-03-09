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    Директор Центра патентов: Некоторые европейские страны крадут азербайджанские бренды

    Структура постоянно наблюдает регистрацию географических названий Азербайджана в качестве товарного знака в зарубежных странах

    Баку. 9 марта. REPORT.AZ/ Центр патентов и товарных знаков при Госкомитете по стандартизации, метрологии и патентам постоянно наблюдает регистрацию географических названий Азербайджана в качестве товарного знака в зарубежных странах.

    Об этом сообщила Report гендиректор Центра Гюнель Севдималиева, комментируя вопрос наблюдаемых в последнее время краж азербайджанских брендов за рубежом.

    По ее словам, структура выявила подобные случаи в Мексике и некоторых европейских странах:

    "К примеру, агдамское вино было зарегистрировано в Латвии, в связи с чем мы обратились в патентное ведомство этой страны. К сожалению, таких случаев много. В законодательстве всех государств, в том числе Азербайджана, говорится, что споры по поводу регистрации рассматриваются исключительно в суде. Если товарный знак зарегистрирован, патентное ведомство не может принять правовые меры. Оно может всего лишь предотвратить повторение подобных случаев. На прошлой неделе мы получили ответы от патентных офисов Испании, Хорватии с заверением, что эти случаи не повторятся. В России также заверяют, что подобное не повторится. Мы делаем все возможное, чтобы предотвратить такие случаи".

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