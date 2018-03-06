Директор BBF: Азербайджанские стартапы могут воспользоваться возможностями GİTA в Грузии

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Баку. 6 марта. REPORT.AZ/ "Baku Business Factory – инкубационный бизнес-центр, несущий социальную миссию. Нашей основной целью является формирование новых бизнес-навыков в стране путем развития бизнес-мышления молодежи и обеспечения их материально-технической базой. Мы верим, что для завоевания успеха достаточно дать шанс любому представителю азербайджанской молодежи, имеющему умные идеи. Мы также стараемся создать возможности для претворения этих идей в жизнь, дать им этот шанс и делиться своим опытом с ними".

Как сообщает Report, об этом заявил директор Baku Business Factory (BBF), профессор Аловсят Муслимов на сегодняшней церемонии подписания меморандума о сотрудничестве между BBF и Агентством инноваций и технологий Грузии.

Он отметил, что BBF уделяет большое внимание сотрудничеству с зарубежными партнерами:

"Мы проделали большую работу в этом направлении. Начиная с последнего квартала прошлого года мы проводим встречи с международными организациями, представительствами, компаниями и посольствами. Основной темой наших обсуждений является использование нашими стартапами ресурсов этих структур в нашей стране и за рубежом, обмен опытом, а также использование возможностей BBF стартапами этих стран при приезде в Азербайджан".

Представитель BBF также подчеркнул значимость подписанного меморандума, а также важность соседней Грузии:

"В прошлом месяце в Тбилиси наши сотрудники провели встречи с министерством экономики и устойчивого развития Грузии, Агентством инноваций и технологий и рядом инвестиционных фондов.

Сегодня же в Баку мы подписываем меморандум с Агентством инноваций и технологий. Благодаря документу, азербайджанские стартапы смогут воспользоваться возможностями, созданными для них данными структурами в Грузии, а прибывающие из Грузии в Азербайджан стартапы – ресурсами BBF. Мы верим, что каждый предпринятый шаг принесет положительные результаты в будущем".