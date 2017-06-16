Дипломатические представительства Азербайджана за рубежом будут выдавать усиленную электронную подпись

Баку. 16 июня. REPORT.AZ/ План мероприятий, исходящий из указа президента страны о создании цифрового торгового узла, предусматривает упрощение процедур для начала бизнеса нерезидентами в Азербайджане.

Как сообщает Report, об этом заявила генеральный директор департамента налоговой политики и стратегических исследований министерства налогов Самира Мусаева.

По ее словам, поправки в законодательство позволят иностранным инвесторам, не посещая Азербайджан, через местные дипломатические представительства получать усиленную цифровую подпись, регистрироваться в качестве налогоплательщиков и проводить операции: “Для этого следует только решить технические вопросы”.