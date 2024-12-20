Дипломат: Товарооборот Азербайджана и Китая по итогам 2024 года будет рекордным

Товарооборот между Азербайджаном и Китаем за первые 10 месяцев текущего года увеличившись на 17,1% в годовом исчислении и достиг показателя 3,02 млрд долларов США.

Товарооборот между Азербайджаном и Китаем в январе-октябре 2024 года составил $3,02 млрд и вырос на 17,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как передает Report, об этом заявил временный поверенный в делах Китая в Азербайджане Дин Тао на пресс-конференции в пятницу.

"Объем двусторонней торговли между Китаем и Азербайджаном растет. Согласно статистическим данным Азербайджана, объем двусторонней торговли в 2023 году составил $3,1 млрд. За 10 месяцев этого года этот показатель достиг $3,02 млрд, увеличившись на 17,1% в годовом исчислении. По итогам текущего года мы ждем взаимный товарооборот на рекордном уровне. Кроме этого, структура двусторонней торговли постоянно оптимизируется", - сказал Дин Тао.

По его словам, продажи китайских электромобилей в Азербайджане в 2024 году выросли в 4,2 раза по сравнению с показателем годом ранее. "Популярность высококачественных азербайджанских товаров, таких как вино и гранатовый сок, продолжает расти в Китае", - отметил он.

Дипломат добавил, что с момента установления дипломатических связей в апреле 1992 года отношения между Пекином и Баку стабильно развиваются, приобретают стратегический характер.

"Следует особо отметить, что 3 июля этого года председатель КНР Си Цзиньпин и президент Азербайджана Ильхам Алиев встретились в ходе заседания Совета глав государств-членов ШОС в Астане и объявили о повышении уровня двусторонних отношений до стратегического партнерства, что открыло новую страницу в отношениях между двумя странами", - сказал Дин Тао.