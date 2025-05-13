Дин Виет Хоа: Вьетнам готов поставлять в Азербайджан кофе, специи и косметику

Дин Виет Хоа: Азербайджан может заинтересоваться вьетнамским кофе, специями и косметикой

Продукция из Вьетнама обладает высоким потенциалом для выхода на рынок Азербайджана.

Об этом в интервью Report заявил президент Национальной ассоциации предпринимателей Социалистической Республики Вьетнам (VINEN) Дин Виет Хоа.

Он отметил, что Вьетнам известен высоким качеством своей сельскохозяйственной продукции, и именно этот сегмент, по его мнению, мог бы стать приоритетным направлением для поставок в Азербайджан.

"Вьетнам славится качественными сельхозтоварами. В частности, вьетнамский кофе заслуживает особого внимания - он признан одним из лучших в мире, отличается превосходным вкусом и уже экспортируется во многие страны. Во-вторых, специи и такие продукты, как перец, чили и корица. Вьетнамская корица особенно ароматна и высокого качества: ее плантации занимают около 250 тыс. гектаров. Также возможен экспорт таких востребованных товаров, как имбирь и рис. Азербайджанские предприниматели могут рассмотреть возможность импорта этих натуральных и качественных продуктов", - сказал Дин Виет Хоа.

По его словам, Вьетнам предлагает широкий ассортимент натуральной косметики, созданной на основе трав и целебных растений: "Эти продукты не только способствуют сохранению красоты, но и благоприятно влияют на здоровье. Учитывая высокий интерес к уходу за собой и эстетике среди азербайджанских потребителей, такая продукция может представить особый интерес для местного рынка".

C полной версией интервью можно ознакомиться по ссылке.