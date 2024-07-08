Дин Тао: Экономические показатели между Китаем и Азербайджаном достигли рекордного уровня

Экономические отношения между Китаем и Азербайджаном находятся на высоком уровне, экономические показатели между двумя странами достигли рекордного уровня.

Как сообщает Report, об этом заявил временный поверенный в делах Китая в Азербайджане Дин Тао на конференции в Баку на тему "Демонстрационная зона Шанхайской организации сотрудничества - продвижение логистики и торговли в Азербайджане".

По его словам, в 2023 году стоимость торгового оборота между двумя странами увеличилась на 43,5% - до 3,1 млрд долларов США.

"Отношения между Китаем и Азербайджаном развиваются по восходящей линии, они прошли проверку временем. Сейчас эти отношения достигли самого высокого уровня", - сказал Тао.

Дипломат подчеркнул важность сотрудничества двух стран в сфере транспорта в рамках инициативы "Один пояс, один путь".