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Дин Тао: Экономические показатели между Китаем и Азербайджаном достигли рекордного уровня

Дин Тао: Экономические показатели между Китаем и Азербайджаном достигли рекордного уровня
Бизнес
8 июля 2024 г. 11:07
Дин Тао: Экономические показатели между Китаем и Азербайджаном достигли рекордного уровня

Экономические отношения между Китаем и Азербайджаном находятся на высоком уровне, экономические показатели между двумя странами достигли рекордного уровня.

Как сообщает Report, об этом заявил временный поверенный в делах Китая в Азербайджане Дин Тао на конференции в Баку на тему "Демонстрационная зона Шанхайской организации сотрудничества - продвижение логистики и торговли в Азербайджане".

По его словам, в 2023 году стоимость торгового оборота между двумя странами увеличилась на 43,5% - до 3,1 млрд долларов США.

"Отношения между Китаем и Азербайджаном развиваются по восходящей линии, они прошли проверку временем. Сейчас эти отношения достигли самого высокого уровня", - сказал Тао.

Дипломат подчеркнул важность сотрудничества двух стран в сфере транспорта в рамках инициативы "Один пояс, один путь".

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Версия на английском языке Chargé d'Affaires: China-Azerbaijan economic indicators reach record high
Версия на азербайджанском языке Müvəqqəti işlər vəkili: "Çin-Azərbaycan iqtisadi göstəriciləri rekord həddə çatıb"

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