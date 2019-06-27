Деятельность ломбардов в Азербайджане будет регулироваться новым законом

В Азербайджане подготовлен законопроект "О ломбардах", направленный на защиту прав потребителей.

Как сообщает Report, об этом председатель комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Зияд Самедзаде заявил в ходе обсуждения законопроекта на пленарном заседании Милли Меджлиса.

"Только половина из 700 зарегистрированных в стране ломбардов активна. Владельцами почти 250 из них являются физические лица. В прошлом году в бюджет поступили налоги на сумму 938 тыс. манатов от деятельности ломбардов. После того, как деятельность ломбардов станет регулироваться законом, эти поступления возрастут", - добавил З.Самедзаде.

Законопроект "О ломбардах" был поставлен на голосование и принят в первом чтении.