Десятки компаний попали под китайские репрессии

Китайские биржи приостановили более сорока первичных публичных размещений акций (IPO) на Шанхайской и Шэньчжэньской биржах.

Китайские биржи приостановили более сорока первичных публичных размещений акций (IPO) на Шанхайской и Шэньчжэньской биржах.

Как передает Report со ссылкой на lenta.ru, десятки компаний попали под репрессии со стороны Китая.

Шэньчжэньская фондовая биржа приостановила 18 августа более 30 IPO, включая планы по продаже акций подразделения по производству микросхем автомобильной компании BYD, согласно биржевым документам. С 19 августа Шанхайская фондовая биржа приостановила еще восемь IPO на предназначенный для китайских технологических компаний разделе биржи STAR.

Компании связывают остановку IPO с расследованием Китайской комиссии по регулированию ценных бумаг (China Securities Regulatory Commission, CSRC) в отношении посредников в сделках. Китай заявил, что ужесточит контроль за бухгалтерскими фирмами в борьбе с финансовыми подлогами, пообещав "нулевую терпимость" к неправомерным действиям.

Ужесточение контроля за IPO происходит на фоне того, что Пекин начинает принимает меры по ужесточению регулирования в различных секторах экономики - от интернета до репетиторства. На прошлой неделе сообщалось, что репрессии затронули производителей спиртных напитков, косметические компании и интернет-аптеки. Акции этих компаний на фондовой бирже упали. Ранее от китайских властей пострадали технологические гиганты Tencent и Alibaba — компании понесли многомиллиардные убытки.

С началом репрессий иностранные инвесторы массово уходят с китайских рынков. Фонд американского инвестора Джорджа Сороса и другие крупные игроки на рынке начали продажу акций. Инвесторы опасаются потерять свои деньги из-за действий китайского правительства и называют присутствие на рынке рискованным.