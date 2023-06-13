Депутат: В нефтяном секторе занято всего 39 тысяч человек

В нефтяном секторе Азербайджана, обеспечивающем 47% валового внутреннего продукта (ВВП), занято всего 39 тысяч человек.

В нефтяном секторе Азербайджана, обеспечивающем 47% валового внутреннего продукта (ВВП), занято всего 39 тысяч человек.

Как сообщает Report, об этом заявил депутат Милли Меджлиса, академик Зияд Самедзаде на международной научной конференции в Баку на тему "Реинтеграция освобожденных территорий в экономику страны: цели и направления“.

"В сельском хозяйстве, которое обеспечивает 4,7% ВВП, занято 36% всего занятого населения, то есть 1,809 млн человек. По-видимому, ВВП в основном создает одна отрасль, а занятость обеспечивает другая отрасль с самой низкой производительностью труда. А сельское хозяйство в нашей стране, как и во всем мире, опирается на государственную помощь", - отметил он.