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Депутат: В нефтяном секторе занято всего 39 тысяч человек

Депутат: В нефтяном секторе занято всего 39 тысяч человек В нефтяном секторе Азербайджана, обеспечивающем 47% валового внутреннего продукта (ВВП), занято всего 39 тысяч человек.
Бизнес
13 июня 2023 г. 13:23
Депутат: В нефтяном секторе занято всего 39 тысяч человек

В нефтяном секторе Азербайджана, обеспечивающем 47% валового внутреннего продукта (ВВП), занято всего 39 тысяч человек.

Как сообщает Report, об этом заявил депутат Милли Меджлиса, академик Зияд Самедзаде на международной научной конференции в Баку на тему "Реинтеграция освобожденных территорий в экономику страны: цели и направления“.

"В сельском хозяйстве, которое обеспечивает 4,7% ВВП, занято 36% всего занятого населения, то есть 1,809 млн человек. По-видимому, ВВП в основном создает одна отрасль, а занятость обеспечивает другая отрасль с самой низкой производительностью труда. А сельское хозяйство в нашей стране, как и во всем мире, опирается на государственную помощь", - отметил он.

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Версия на азербайджанском языке Deputat: "ÜDM-in 47 %-ni təmin edən neft sektorunda cəmi 39 min nəfər çalışır"

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