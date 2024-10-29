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Депутат: В Азербайджане продается водка даже за один манат, что говорит об уклонении от уплаты налогов

Депутат: В Азербайджане продается водка даже за один манат, что говорит об уклонении от уплаты налогов В Азербайджане продается водка даже за один манат при акцизном налоге 4,8 маната, что свидетельствует о фактах уклонения от уплаты налогов.
Бизнес
29 октября 2024 г. 13:37
Депутат: В Азербайджане продается водка даже за один манат, что говорит об уклонении от уплаты налогов

В Азербайджане продается водка даже за один манат при акцизном налоге 4,8 маната, что свидетельствует о фактах уклонения от уплаты налогов.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Милли Меджлиса Азер Амирасланов в ходе обсуждения поправок в закон "О защите прав потребителей" на сегодняшнем заседании парламента.

Амирасланов отметил, что принятые сегодня в первом чтении поправки касательно минимальных розничных цен на алкогольные напитки никоим образом на являются попыткой вмешательства в местный рынок, так как государство не устанавливает цены на продажу той или иной продукции.

"Надзорный орган определяет себестоимость продукции, исходя из затрат производителя. Минимальная цена включает в себя и акцизный налог, подлежащий уплате государству. Сегодня в Азербайджане продается водка даже за один или три маната. Это свидетельствует о том, что имеет место уклонение от уплаты налогов", - отметил глава парламентского комитета.

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Версия на азербайджанском языке Azər Əmiraslanov: "Aksiz vergisi 4,8 manat olan araq 1-3 manata satılır"

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