Депутат: В Азербайджане продается водка даже за один манат, что говорит об уклонении от уплаты налогов

Депутат: В Азербайджане продается водка даже за один манат, что говорит об уклонении от уплаты налогов

В Азербайджане продается водка даже за один манат при акцизном налоге 4,8 маната, что свидетельствует о фактах уклонения от уплаты налогов.

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