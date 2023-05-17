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Депутат: В Азербайджане очень сильное женское движение

Депутат: В Азербайджане очень сильное женское движение В Азербайджане очень сильное женское движение.
Бизнес
17 мая 2023 г. 11:38
Депутат: В Азербайджане очень сильное женское движение

В Азербайджане очень сильное женское движение.

Как сообщает Report, об этом депутат Милли Меджлиса Хиджран Гусейнова сказала на проходящем в Баку мероприятии SHE Congress Baku, 2023. Own Your Life.

"Это уже шестое мероприятие и с каждым разом число участников растет. Возможности для наших женщин также растут после каждого конгресса. Мы радуемся, видя здесь активных женщин. Это показывает, что в Азербайджане очень сильное женское движение. В Азербайджане постепенно растет количество женских ассоциаций. У нас есть сильные женщины-лидеры, которые живут в сельской местности и занимаются предпринимательством, а также работают в финансовой сфере", - отметила депутат.

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Версия на английском языке Parliamentarian: Women's movement in Azerbaijan is very strong
Версия на азербайджанском языке Deputat: "Azərbaycanda qadın hərəkatı çox güclüdür"

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