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Депутат: В Азербайджане должны производиться специальные сумки для покупок

Депутат: В Азербайджане должны производиться специальные сумки для покупок В Азербайджане должны производиться специальные сумки для покупок.
Бизнес
10 октября 2023 г. 13:56
Депутат: В Азербайджане должны производиться специальные сумки для покупок

В Азербайджане должны производиться специальные сумки для покупок.

Как сообщает Report, с таким предложением выступил депутат Ильтизам Юсифов на заседании комитета Милли Меджлиса по природным ресурсам, энергетике и экологии.

"В Италии существует такая практика. Компания Dolce & Gabbana производит сумки для покупок, которые продаются по низким ценам. Женщины ходят с этими сумками за покупками. Это прекрасная практика", - сказал депутат.

По его мнению, необходимо провести большую пропагандистскую работу по сокращению использования полиэтиленовых пакетов.

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Версия на азербайджанском языке Deputat: "Azərbaycanda xüsusi alış-veriş çantaları istehsal edilməlidir"

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