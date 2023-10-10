Депутат: В Азербайджане должны производиться специальные сумки для покупок

В Азербайджане должны производиться специальные сумки для покупок.

В Азербайджане должны производиться специальные сумки для покупок.

Как сообщает Report, с таким предложением выступил депутат Ильтизам Юсифов на заседании комитета Милли Меджлиса по природным ресурсам, энергетике и экологии.

"В Италии существует такая практика. Компания Dolce & Gabbana производит сумки для покупок, которые продаются по низким ценам. Женщины ходят с этими сумками за покупками. Это прекрасная практика", - сказал депутат.

По его мнению, необходимо провести большую пропагандистскую работу по сокращению использования полиэтиленовых пакетов.