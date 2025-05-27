О нас

Депутат: В Азербайджане частный сектор должен быть вовлечен в финансирование научной сферы

Депутат: В Азербайджане частный сектор должен быть вовлечен в финансирование научной сферы В Азербайджане финансирование научной сферы должно осуществляться не только за счет государственного бюджета, но и за счет частного сектора.
Бизнес
27 мая 2025 г. 12:15
Депутат: В Азербайджане частный сектор должен быть вовлечен в финансирование научной сферы

В Азербайджане финансирование научной сферы должно осуществляться не только за счет государственного бюджета, но и за счет частного сектора.

Как сообщает Report, об этом заявил депутат Али Масимли в ходе обсуждения законопроекта "Об исполнении государственного бюджета на 2024 год" на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

По его словам, отношение к науке в стране должно кардинально измениться: "В противном случае мы рискуем навсегда утратить конкурентоспособность в данной области. То есть в данный процесс должен быть вовлечен частный сектор. Необходимо выделять дополнительное финансирование в сферу науки, повышать зарплаты ученым".

Масимли также подчеркнул необходимость устранения всех препятствий, с которыми сталкиваются ученые, желающие внести свой вклад в развитие науки в Азербайджане: "Ученые не должны ограничиваться суммой в 600-700 манатов. Они должны иметь возможность участвовать в международных мероприятиях за свой счет".

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Deputat: “Azərbaycanda özəl sektor elmin maliyyələşdirilməsinə cəlb edilməlidir”

Самое читаемое

Азербайджан и Латвия обменялись опытом в налоговой сфере
Азербайджан и Латвия обменялись опытом в налоговой сфере
21 мая 2025 г. 14:42
В Таджикистане прошел концерт в рамках Дней азербайджанской культуры
ФотоВ Таджикистане прошел концерт в рамках Дней азербайджанской культуры
21 мая 2025 г. 23:25
Заур Фатизаде: Замечания и рекомендации по риску ОД/ФТ в аудиторских отчетах должны быть стандартизированы
Заур Фатизаде: Замечания и рекомендации по риску ОД/ФТ в аудиторских отчетах должны быть стандартизированы
23 мая 2025 г. 11:08
В Баку прошло очередное судебное заседание по делу обвиняемых в военных преступлениях против Азербайджана
ФотоВ Баку прошло очередное судебное заседание по делу обвиняемых в военных преступлениях против Азербайджана
26 мая 2025 г. 21:47
Президенту Бразилии диагностировали лабиринтит
Президенту Бразилии диагностировали лабиринтит
27 мая 2025 г. 06:37
В Таджикистане проходит фотовыставка, посвященная Карабаху
ФотоВ Таджикистане проходит фотовыставка, посвященная Карабаху
20 мая 2025 г. 16:44
СМИ: Трамп и Рубио проводят глубокую реорганизацию Совета нацбезопасности США
СМИ: Трамп и Рубио проводят глубокую реорганизацию Совета нацбезопасности США
24 мая 2025 г. 08:56
Азербайджанские триатлонисты успешно выступили на Открытом чемпионате Узбекистана
ФотоАзербайджанские триатлонисты успешно выступили на Открытом чемпионате Узбекистана
25 мая 2025 г. 20:31
Рубио: Израиль имеет возможности предотвратить получение Ираном ядерного оружия
Рубио: Израиль имеет возможности предотвратить получение Ираном ядерного оружия
21 мая 2025 г. 23:42
В Баку на улице Эльшана Сулейманова полностью ограничат движение транспорта
В Баку на улице Эльшана Сулейманова полностью ограничат движение транспорта
23 мая 2025 г. 16:17

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi