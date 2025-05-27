Депутат: В Азербайджане частный сектор должен быть вовлечен в финансирование научной сферы

В Азербайджане финансирование научной сферы должно осуществляться не только за счет государственного бюджета, но и за счет частного сектора.

В Азербайджане финансирование научной сферы должно осуществляться не только за счет государственного бюджета, но и за счет частного сектора.

Как сообщает Report, об этом заявил депутат Али Масимли в ходе обсуждения законопроекта "Об исполнении государственного бюджета на 2024 год" на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

По его словам, отношение к науке в стране должно кардинально измениться: "В противном случае мы рискуем навсегда утратить конкурентоспособность в данной области. То есть в данный процесс должен быть вовлечен частный сектор. Необходимо выделять дополнительное финансирование в сферу науки, повышать зарплаты ученым".

Масимли также подчеркнул необходимость устранения всех препятствий, с которыми сталкиваются ученые, желающие внести свой вклад в развитие науки в Азербайджане: "Ученые не должны ограничиваться суммой в 600-700 манатов. Они должны иметь возможность участвовать в международных мероприятиях за свой счет".