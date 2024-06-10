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Депутат: Сотрудничество с Египтом создаст новые возможности для ненефтяного экспорта Азербайджана

Депутат: Сотрудничество с Египтом создаст новые возможности для ненефтяного экспорта Азербайджана Сотрудничество с Египтом создаст новые возможности для ненефтяного экспорта Азербайджана.
Бизнес
10 июня 2024 г. 14:27
Депутат: Сотрудничество с Египтом создаст новые возможности для ненефтяного экспорта Азербайджана

Сотрудничество с Египтом создаст новые возможности для ненефтяного экспорта Азербайджана.

Об этом в заявлении Report сказал депутат Милли Меджлиса Вугар Байрамов.

Он отметил, что Азербайджан и Египет обладают серьезным потенциалом в экономической сфере: "Хотя в последние годы в торговом обороте между двумя странами наблюдались незначительные изменения, с этого года экономические отношения серьезно углубились. Внешнеторговый оборот в 2022 году составлял 16,2 млн долларов США, а в прошлом году - 13,6 млн долларов США. В первом квартале этого года был зафиксирован резкий рост товарооборота между странами. В январе-марте 2024 года торговый оборот между Азербайджаном и Египтом составил 14,9 млн долларов США. Это означает, что квартальный оборот между странами в этом году превысил общий товарооборот прошлого года, и является показателем динамики развития отношений".

Отметив, что существует еще больший потенциал для увеличения товарооборота между странами, Байрамов подчеркнул, что обсуждения, организованные в ходе визита президента Азербайджана Ильхама Алиева, позволили в большей степени воспользоваться этими возможностями.

Он сказал, что в этом отношении визит президента Азербайджана в Египет является новым этапом в развитии отношений между двумя странами.

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Версия на азербайджанском языке Deputat: “Misirlə əməkdaşlıq Azərbaycanın qeyri-neft ixracı üçün yeni imkanlar yaradacaq”

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