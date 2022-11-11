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Депутат призвал обсудить создание частных пенсионных фондов в Азербайджане

Депутат призвал обсудить создание частных пенсионных фондов в Азербайджане Необходимо обсудить вопрос создания частных пенсионных фондов в Азербайджане.
Бизнес
11 ноября 2022 г. 15:47
Депутат призвал обсудить создание частных пенсионных фондов в Азербайджане

Необходимо обсудить вопрос создания частных пенсионных фондов в Азербайджане.

Как сообщает Report, об этом депутат Вахид Ахмедов заявил на совместном заседании комитетов Милли Меджлиса по труду и социальной политике, экономической политике, промышленности и предпринимательству.

"Существует необходимость принятия закона ”О частных пенсионных фондах". В мире есть примеры этого. Зачем нам нужен Государственный фонд (Государственный фонд социальной защиты при министерстве труда и социальной защиты населения – ГФСЗ)? Может быть, меня не устраивает работа этого фонда", - отметил он.

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Версия на английском языке Member of parliament urges to consider creation of private pension funds in Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Vahid Əhmədov: “Niyə ancaq DSMF ilə əlaqədə olmalıyıq?”

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