Депутат призвал обсудить создание частных пенсионных фондов в Азербайджане

Необходимо обсудить вопрос создания частных пенсионных фондов в Азербайджане.

Необходимо обсудить вопрос создания частных пенсионных фондов в Азербайджане.

Как сообщает Report, об этом депутат Вахид Ахмедов заявил на совместном заседании комитетов Милли Меджлиса по труду и социальной политике, экономической политике, промышленности и предпринимательству.

"Существует необходимость принятия закона ”О частных пенсионных фондах". В мире есть примеры этого. Зачем нам нужен Государственный фонд (Государственный фонд социальной защиты при министерстве труда и социальной защиты населения – ГФСЗ)? Может быть, меня не устраивает работа этого фонда", - отметил он.