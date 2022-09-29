Депутат предложил упростить процедуру участия МСП в тендерах

Для участия малых и средних предпринимателей в тендерах требуется огромное количество документов.

Для участия малых и средних предпринимателей в тендерах требуется огромное количество документов.

Как сообщает Report, об этом заявил депутат Машхур Мамедов на заседании комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

По его словам, в ряде случаев это приводит к отказу МСП от участия в тендерах.

"Предлагаю брать необходимые документы для участия МСП в тендерах из порталов. Это облегчит процесс. В итоге в тендерах будет участвовать большее количество малых и средних предпринимателей", - сказал депутат.