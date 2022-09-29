О нас

Депутат предложил упростить процедуру участия МСП в тендерах

Депутат предложил упростить процедуру участия МСП в тендерах Для участия малых и средних предпринимателей в тендерах требуется огромное количество документов.
Бизнес
29 сентября 2022 г. 14:36
Депутат предложил упростить процедуру участия МСП в тендерах

Для участия малых и средних предпринимателей в тендерах требуется огромное количество документов.

Как сообщает Report, об этом заявил депутат Машхур Мамедов на заседании комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

По его словам, в ряде случаев это приводит к отказу МСП от участия в тендерах.

"Предлагаю брать необходимые документы для участия МСП в тендерах из порталов. Это облегчит процесс. В итоге в тендерах будет участвовать большее количество малых и средних предпринимателей", - сказал депутат.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Deputat KOB-ların tenderlərdə iştirakının asanlaşdırılmasını təklif edir

Самое читаемое

В Швейцарии представлен энергетический и логистический потенциал Азербайджана
ФотоВ Швейцарии представлен энергетический и логистический потенциал Азербайджана
23 сентября 2022 г. 10:29
Калын: В этой войне Турция на стороне Украины
Калын: В этой войне Турция на стороне Украины
23 сентября 2022 г. 22:58
ЕК: Будущее Украины начинается в ее школах
ЕК: Будущее Украины начинается в ее школах
24 сентября 2022 г. 11:36
Лига наций: Нидерланды примут Бельгию, а Дания - Францию
Лига наций: Нидерланды примут Бельгию, а Дания - Францию
25 сентября 2022 г. 08:11
Президент Ильхам Алиев поделился публикацией в связи с Днем памяти
ФотоПрезидент Ильхам Алиев поделился публикацией в связи с Днем памяти
26 сентября 2022 г. 21:10
Азербайджан начал поставки сыра еще из одной страны
Азербайджан начал поставки сыра еще из одной страны
27 сентября 2022 г. 09:58
Эстония депортировала россиянина, который пересек границу вплавь
Эстония депортировала россиянина, который пересек границу вплавь
27 сентября 2022 г. 16:17
Омбудсмен рассказала генсеку ПАСЕ о важности предоставления Арменией минных карт
Омбудсмен рассказала генсеку ПАСЕ о важности предоставления Арменией минных карт
27 сентября 2022 г. 23:01
Число жертв тайфуна Нору на Филиппинах возросло до 10
Число жертв тайфуна "Нору" на Филиппинах возросло до 10
28 сентября 2022 г. 10:24
В результате удара ВС Ирана по Иракскому Курдистану погибли три человека
В результате удара ВС Ирана по Иракскому Курдистану погибли три человека
28 сентября 2022 г. 13:11

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi