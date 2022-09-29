Депутат предлагает включить в новый закон положения о развитии предпринимательства в регионах

В регионах Азербайджана нет деятельности, связанной с микро- и малым предпринимательством.

В регионах Азербайджана нет деятельности, связанной с микро- и малым предпринимательством.

Как сообщает Report, об этом сказал депутат Вахид Ахмедов на заседании комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

Депутат отметил, что, к примеру, в северном регионе, являющемся зоной выращивания фруктов и овощей, нет перерабатывающих предприятий: "Людям приходится выбрасывать выращенную продукцию. Поэтому предлагаю добавить положения, касающиеся регионов, в новый законопроект "О развитии микро-, малых и средних предприятий".

Депутат Вугар Байрамов же посетовал, что в новом законе он ни разу не встретил слово "стартап".



Парламентарий считает, что необходим дополнительный законопроект о стартапах: "Стартапы создают 3 триллиона долларов США добавленной стоимости во всем мире, а в странах G7 - 600 млрд долларов. Стартапы играют важную роль в деятельности МСП".

Законопроект должен быть инновационным, а в этом проекте нет ничего об инновациях, считает депутат.