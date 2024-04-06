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Депутат: Поправки к закону о продбезопасности нужны для борьбы с кустарном производством

Депутат: Поправки к закону о продбезопасности нужны для борьбы с кустарном производством
Бизнес
6 апреля 2024 г. 12:58
Депутат: Поправки к закону о продбезопасности нужны для борьбы с кустарном производством

Поправки к проекту закона "О продовольственной безопасности" нужны для борьбы с производством кустарной продукции, представляющей угрозу для здоровья граждан.

Как сообщает Report, об этом депутат Новрузали Асланов заявил в ходе обсуждений на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса по аграрной политике.

Парламентарий сказал, что на свадебных церемониях в Азербайджане рестораны предлагают гостям поддельный алкоголь.

По словам Н.Асланова, после вступления в силу поправок к закону, в числе которых введение квоты для производителей алкогольной продукции в объеме не менее 100 тыс. децилитров в год, производства кустарной продукции закроются.

"Поддельная продукция представляет угрозу для здоровья граждан. Главная цель - закрыть все предприятия по производству кустарной продукции. Я считаю, что этот законопроект очень важен и послужит сохранению здоровья наших граждан", - отметил парламентарий.

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Версия на азербайджанском языке Deputat: "Toylarda insanlara saxta içkilər təklif edilir"

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