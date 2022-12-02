Депутат коснулся проблемы выписок на дома для семей шехидов и ветеранов

Получение выписок на дома, построенные для семей шехидов и ветеранов в регионах Азербайджана, затягивается на месяцы.

Получение выписок на дома, построенные для семей шехидов и ветеранов в регионах Азербайджана, затягивается на месяцы.

Как сообщает Report, об этом депутат Азиз Алекперли заявил на пленарном заседании Милли Меджлиса.

"В результате коммунальные структуры не могут предоставлять соответствующие услуги. Всем понятно, что это будет означать при наступлении холодов, и этот вопрос нужно срочно решать", - сказал депутат.

По его словам, на большинство квартир в сельских домах нет выписки: "Я не считаю нормальным, чтобы в таких условиях ПО "Азеригаз" и ОАО "Азеришыг" связывали отсутствие газо- и электроснабжения таких домов с выпиской".

А.Алекберли подчеркнул, что проводится большая работа по решению проблем семей шехидов и ветеранов.