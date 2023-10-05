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Депутат: Комиссия по конкуренции должна быть независимой структурой

Депутат: Комиссия по конкуренции должна быть независимой структурой В Азербайджане предлагается сформировать Комиссию по конкуренции, которая будет находиться в ведении Министерства экономики, что в корне неправильно.
Бизнес
5 октября 2023 г. 12:48
Депутат: Комиссия по конкуренции должна быть независимой структурой

В Азербайджане предлагается сформировать Комиссию по конкуренции, которая будет находиться в ведении Министерства экономики, что в корне неправильно.

Как сообщает Report, об этом заявил депутат Вугар Байрамов на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству в ходе обсуждения во втором чтении Кодекса конкуренции.

Согласно законопроекту "Об утверждении Кодекса конкуренции ", орган по конкуренции создает комиссию и назначает ее членов. В создании этой комиссии нет необходимости. Потому что орган конкуренции может сам рассматривать и решать представленные вопросы. Поэтому важно, чтобы Комиссия по конкуренции была независимой структурой", - отметил он.

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