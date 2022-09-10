Депутат: Без использования медиаресурсов невозможно достичь результата в молодежной политике

Каспийский международный медиафорум прежде всего создает благоприятную атмосферу для создания новых, более эффективных элементов укрепления добрососедских отношений и определения взаимовыгодных направлений сотрудничества в определенной сфере.

Каспийский международный медиафорум прежде всего создает благоприятную атмосферу для создания новых, более эффективных элементов укрепления добрососедских отношений и определения взаимовыгодных направлений сотрудничества в определенной сфере.

Как сообщает Report, об этом заявил депутат Милли Меджлиса Азербайджана Эльшад Мирбашироглу на панели "Роль СМИ в молодежной политике прикаспийских стран" на международном медиафоруме "Каспийские медиа. Измерение молодежи", который проходит сегодня в Астрахани.

Он сказал, что эффективное сотрудничество в медиапространстве создает также уникальные возможности для скоординированной деятельности и в других важных областях, добавив, что уже седьмой по счету Каспийский медиафорум способствует налаживанию контактов между представителями различных областей, что является достаточно важно для дальнейшего укрепления дружбы наших народов и развития сотрудничества.

«На современном этапе медиа играет существенную роль в молодежной политике. Так как во всех областях, так и в области молодежной политики основным драйвером является информационное обеспечение. То есть, не использовав эффективно медиаресурсы, невозможно достичь ожидаемых результатов при проведении молодежной политики»,- заявил депутат.

По его словам, качественное информационное обеспечение молодежной политики охватывает определенные цели и приоритеты, которые отражают прежде всего, национальные интересы субъектов этой политики.



«Создание единой качественной информационной сети для общего развития молодежи, обеспечение элементов информационной поддержки молодежи, повышение эффективности механизма обратной связи между молодым поколением общества и государственными структурами являются основными задачами информационного обеспечения молодежной политики. Поэтому, создав единое информационное пространство, эффективно и уместно используя медиа, реализуется диалог власти и общества. Таким образом, получение качественной, достоверной информации от первоисточника, обусловливает определение круга возможностей для самореализации молодежи»,- сказал он.

Наряду с этим, депутат считает, что, государство также получает возможность для формирования и укрепления положительного имиджа в глазах молодого поколения. Он отметил, что, создание единого информационного пространства, также обеспечивает возможность для воспитания активной гражданской позиции молодого поколения, что имеет очень важное значение для общего развития общества и эффективного достижения национальных целей.

«Все сказанное очередной раз свидетельствует о важной и незаменимой роли медиа в молодежной политике. Важное значение имеет принципы, создание и характер информационного контента молодежных СМИ. При создании такого контента всегда важно учитывать национальные ценности и интересы. Наблюдения свидетельствуют о том, что молодежные медиа невольно выступают в роли механизма информационного обеспечения молодежной политики государства. При этом, также обеспечивается в определенной степени реализация принципа информационной открытости государственной молодежной политики. Таким образом, в процессе создания единого информационного пространства, в качестве реального партнера общества и государства выступают именно молодежные медиа»,- заявил депутат Милли Меджлиса.

По его мнению, беспрерывно обогащая информационный контент молодежных СМИ идеями, инициативами национальных ценностей и общего развития можно избежать постороннего нежелательного воздействия на молодое поколение.

«Создание на пространстве СНГ новых, более эффективных платформ для контактов и сотрудничества для молодежи имеет важное значение в плане обмена мнениями и опытом для развития молодежных СМИ, так как определенные общие элементы культуры на этом пространстве обусловливают качественное взаимопонимание. Активное сотрудничество и общение также зависит от уровня вовлеченности СМИ в определенный процесс. А это говорит о том, что также можно подумать о создании в определенной степени информационного пространства каспийского региона, который смог бы эффективно содействовать в развитии отношений и сотрудничества между нашими государствами»,- подчеркнул он.



Э. Мирбашироглу считает, что в осуществлении молодежной политики всегда важно учитывать также один очень важный фактор- возможность и механизмы социализации молодежи, отмечая, что уровень включенности молодежи в общий социальный процесс круговорота жизни во многом определяет ее дальнейшую судьбу, место и роль в обществе, вдобавок он заявил, что на современном этапе в роли главного драйвера социализации молодежи выступает медиа.

«Для самореализации современной молодежи новые инновационные идеи имеют важное значение. Поэтому, еще раз хочу отметить, что создав единое информационное поле можно легко обеспечить возможности для обмена мнениями, конечно же также новыми идеями. Важно, по возможности контролировать информационный контент молодежных СМИ, чтобы распространились только позитивные идеи, которые в дальнейшем будут служить на общее благо. Обмен такими идеями возможно также между региональными государствами. Поэтому, также важно создание системы сотрудничества между молодежными СМИ региональных государств. Повторно хочу отметить, что такие платформы в которых мы принимаем участие, представляют хорошие возможности для озвученных целей»,- пояснил депутат.



Он обратил внимание на то, что молодежь также является основным субъектом создания и развития информационных и коммуникационных технологий, добавив, что «разнообразное медиавоздействие направлено именно на молодое поколение. Такое воздействие не всегда носит положительный характер и вызывает определенные проблемы». Исходя из этого, депутат считает важным подумать о более эффективных механизмах изучения особенностей и результатом медиавоздействия на молодежь.

«Рассмотрение возможностей создания целенаправленного и положительного информационного продукта было бы очень уместно. Это реально содействовало бы воспитанию прогрессивного молодого поколения. Таким образом, мы можем говорить, что субъектом молодежной политики является не только государство, СМИ также можно рассмотреть в качестве важного субъекта реализации этой политики. СМИ не только освещает приоритеты и контуры государственной молодежной политики, а также периодически включают «молодежный вопрос» в свою повестку дня», - заявил депутат в своем выступлении.

Он также затронул вопрос молодежной политики в Азербайджане.

«Прежде всего, явно наблюдается, что при проведении всесторонней молодежной политики, исходят от того, что общее развитие государства во многом зависит от воспитания интеллигентной и прогрессивной молодежи. Соответственно, со стороны нашего государства создаются необходимые условия для развития, продвижения, одним словом, для самореализации молодежи. Сегодня молодежь Азербайджана является основной силой проведения политики общего развития страны. Президент Азербайджана господин Ильхам Алиев в своей деятельности особое место уделяет именно молодежной политике. Воспитание креативной, патриотичной молодежи было определено как главное направление государственной молодежной политики», - подчеркнул он.

Депутат Милли Меджлиса с уверенностью заявил, что сегодня уже сформирована высокоинтеллигентная, обладающая патриотичным чувством азербайджанская молодежь.

«Неслучайно, что в сорока четырёх дневной Отечественной войне именно любовь к родине и отвага азербайджанской молодежи обеспечила нам уверенную победу и мы освободили наши территории от оккупации Армении», - отметил он.