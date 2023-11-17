Депутат: 93% рабочих мест, созданных с начала года, пришлись на долю частного сектора

В январе-сентябре 2023 года 93,4% новых рабочих мест в Азербайджане было создано в частном секторе.

В январе-сентябре 2023 года 93,4% новых рабочих мест в Азербайджане было создано в частном секторе.

Как сообщает Report, об этом председатель комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству Таир Миркишили заявил на сегодняшнем заседании комитета.

По его словам, этот факт свидетельствует о качественных изменениях на рынке труда в стране.

"В первом полугодии число зарегистрированных индивидуальных предпринимателей выросло на 81% в годовом сравнении. Это показатель наличия стимула для ведения предпринимательской деятельности в нашей стране", - сказал он.