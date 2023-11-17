О нас

Депутат: 93% рабочих мест, созданных с начала года, пришлись на долю частного сектора

Депутат: 93% рабочих мест, созданных с начала года, пришлись на долю частного сектора В январе-сентябре 2023 года 93,4% новых рабочих мест в Азербайджане было создано в частном секторе.
Бизнес
17 ноября 2023 г. 12:38
Депутат: 93% рабочих мест, созданных с начала года, пришлись на долю частного сектора

В январе-сентябре 2023 года 93,4% новых рабочих мест в Азербайджане было создано в частном секторе.

Как сообщает Report, об этом председатель комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству Таир Миркишили заявил на сегодняшнем заседании комитета.

По его словам, этот факт свидетельствует о качественных изменениях на рынке труда в стране.

"В первом полугодии число зарегистрированных индивидуальных предпринимателей выросло на 81% в годовом сравнении. Это показатель наличия стимула для ведения предпринимательской деятельности в нашей стране", - сказал он.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Tahir Mirkişili: "9 ayda yeni iş yerlərinin 93 %-i özəl sektorda yaradılıb"

Другие новости из категории

UNFCCC: Азербайджан добьется успеха в реализации всех целей устойчивого развития
UNFCCC: Азербайджан добьется успеха в реализации всех целей устойчивого развития
16 ноября 2023 г. 18:26
В Баку прошел Всемирный форум по малому и среднему предпринимательству
ФотоВ Баку прошел Всемирный форум по малому и среднему предпринимательству
16 ноября 2023 г. 18:19
Поступило свыше 1550 заявок от желающих построить бизнес в Карабахе
Поступило свыше 1550 заявок от желающих построить бизнес в Карабахе
16 ноября 2023 г. 17:55
Россия и Турция в ноябре проведут межправкомиссию по вопросам экономики
Россия и Турция в ноябре проведут межправкомиссию по вопросам экономики
16 ноября 2023 г. 17:45
Сахиб Мамедов: Важно применять Инвестиционную карту ЦУР
Сахиб Мамедов: Важно применять Инвестиционную карту ЦУР
16 ноября 2023 г. 17:31
Граждане Азербайджана сократили покупку жилья в Турции на 34%
Граждане Азербайджана сократили покупку жилья в Турции на 34%
16 ноября 2023 г. 14:39
Замминистра: Поддержка правительства сделает Карабахский регион более привлекательным для бизнеса
Замминистра: Поддержка правительства сделает Карабахский регион более привлекательным для бизнеса
16 ноября 2023 г. 13:45
Орхан Мамедов: Инициативы по поддержке бизнес-среды приветствуются зарубежными компаниями
Орхан Мамедов: Инициативы по поддержке бизнес-среды приветствуются зарубежными компаниями
16 ноября 2023 г. 12:41
Азербайджан обсудил с Венгрией развитие торгово-инвестиционного сотрудничества
Азербайджан обсудил с Венгрией развитие торгово-инвестиционного сотрудничества
16 ноября 2023 г. 11:18
Молдавских бизнесменов пригласили инвестировать в промзоны в Азербайджане
Молдавских бизнесменов пригласили инвестировать в промзоны в Азербайджане
15 ноября 2023 г. 20:43

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi