​Денежные переводы из Азербайджана в Грузию возросли

В апреле из Азербайджана в Грузию было переведено 2,44 млн долларов США, что на 39,47% больше, чем в предыдущем году.

Как передает грузинское бюро Report, об этом сообщает Национальный банк Грузии.

Доля денежных переводов из Азербайджана в общем объеме денежных переводов в Грузию составила 3,08%.

Из Грузии в Азербайджан переведено 0,8 млн долларов США.

В отчетном месяце в Грузию из зарубежных стран в целом поступило 79,1 млн долларов США, что на 58 млн или 42,3% ниже показателя за прошлый год. Объем денежных переводов из Грузии в зарубежные страны сократился в годовом сравнении на 47,7% - до 10 млн долларов США.