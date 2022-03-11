Деловые круги США проявляют интерес к участию в восстановлении Карабаха

Министр экономики Микаил Джаббаров встретился с делегацией, возглавляемой исполнительным директором Центра каспийской политики Афганом Нифти.

Министр экономики Микаил Джаббаров встретился с делегацией, возглавляемой исполнительным директором Центра каспийской политики Афганом Нифти.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство экономики.

На встрече министр отметил развитие экономического партнерства с США. Подчеркнув, что в этом году отмечается 30-летие установления дипломатических отношений между нашими странами, М.Джаббаров выразил заинтересованность Азербайджана в развитии двусторонних отношений, возможности сотрудничества в области региональной безопасности и сотрудничества, изменения климата, энергетики, водной и продовольственной безопасности и других направлениях. Он отметил, что ликвидация последствий пандемии, восстановление экономической активности, возвращение бизнеса к активной деятельности являются основными задачами.

Нифти довел до внимания, что деловые круги США проявляют интерес к участию в восстановлении освобожденных от оккупации территорий Азербайджана.

На встрече обсуждались вопросы расширения торгово-экономических связей. Планируется визит делегации Центра каспийской политики на освобожденные от оккупации территории.