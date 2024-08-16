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Деловые круги Азербайджана и Узбекистана обсудят пути увеличения товарооборота

Деловые круги Азербайджана и Узбекистана обсудят пути увеличения товарооборота Азербайджано-узбекский бизнес-форум и выставка “Made in Azerbaijan” состоятся в Ташкенте 22-23 августа 2024 года.
Бизнес
16 августа 2024 г. 10:22
Деловые круги Азербайджана и Узбекистана обсудят пути увеличения товарооборота

Азербайджано-узбекский бизнес-форум и выставка “Made in Azerbaijan” состоятся в Ташкенте 22-23 августа 2024 года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Агентство по привлечению иностранных инвестиций при министерстве инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана (UzIPA).

“Данный форум будет способствовать укреплению экономических связей между двумя странами, развитию сотрудничества, привлечению инвестиций и реализации совместных проектов”, - отмечает UzIPA.

Агентство ожидает, что форум станет площадкой для обсуждения путей увеличения объема торговли, обмена опытом и установления новых партнерских отношений между представителями бизнеса.

“Вместе с бизнес-форумом планируется проведение выставки продукции Азербайджанской Республики “Made in Azerbaijan””, - говорится в информации.

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Версия на английском языке Azerbaijani, Uzbek business circles to mull ways to increase trade
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Özbəkistanla ticarət dövriyyəsinin artırılmasını müzakirə edəcək

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