Деловая древесина впервые выставлена на открытый аукцион

Аукционный центр по организации торгов Государственной службы по вопросам имущества при Министерстве экономики совместно со Службой развития лесов при Министерстве экологии и природных ресурсов впервые провел открытый аукцион по продаже деловой древесины, полученной из лесных хозяйств.
Об этом Report сообщает со ссылкой на Министерство экологии и природных ресурсов.
Начальник Службы развития лесов Халгверди Гусейнов отметил, что восемь человек подали заявки на участие в аукционе, сделав первоначальный взнос. Всего на продажу выставлено 524 м³ различной деловой древесины из лесных хозяйств Габалинского, Огузского и Шабранского районов, из которых 400 м³ продано.
Об очередных аукционах будет сообщено в ближайшие дни.