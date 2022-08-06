Деловая древесина впервые выставлена на открытый аукцион

Аукционный центр по организации торгов Государственной службы по вопросам имущества при Министерстве экономики совместно со Службой развития лесов при Министерстве экологии и природных ресурсов впервые провел открытый аукцион по продаже деловой древесины,

Аукционный центр по организации торгов Государственной службы по вопросам имущества при Министерстве экономики совместно со Службой развития лесов при Министерстве экологии и природных ресурсов впервые провел открытый аукцион по продаже деловой древесины, полученной из лесных хозяйств.

Об этом Report сообщает со ссылкой на Министерство экологии и природных ресурсов.

Начальник Службы развития лесов Халгверди Гусейнов отметил, что восемь человек подали заявки на участие в аукционе, сделав первоначальный взнос. Всего на продажу выставлено 524 м³ различной деловой древесины из лесных хозяйств Габалинского, Огузского и Шабранского районов, из которых 400 м³ продано.

Об очередных аукционах будет сообщено в ближайшие дни.