Деловая активность в еврозоне незначительно сократилась

Индекс деловой активности IHS Markit в сентябре составил 56 пунктов, что на 2,8 пункта ниже показателя августа.

Индекс деловой активности IHS Markit в сентябре составил 56 пунктов, что на 2,8 пункта ниже показателя августа.

Как передает Report, несмотря на падение, индекс находится на уровне выше 50, что свидетельствует о позитивной динамике.

Аналитики отмечают, что европейская промышленность демонстрирует более сильное замедление темпов роста производства по сравнению со сферой услуг. Текущая ситуация в экономике еврозоны, представляет собой сочетание двух негативных тенденций: замедление динамики роста и усиливающееся ценовое давление.