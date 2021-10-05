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Деловая активность в еврозоне незначительно сократилась

Деловая активность в еврозоне незначительно сократилась Индекс деловой активности IHS Markit в сентябре составил 56 пунктов, что на 2,8 пункта ниже показателя августа.
Бизнес
5 октября 2021 г. 21:55
Деловая активность в еврозоне незначительно сократилась

Индекс деловой активности IHS Markit в сентябре составил 56 пунктов, что на 2,8 пункта ниже показателя августа.

Как передает Report, несмотря на падение, индекс находится на уровне выше 50, что свидетельствует о позитивной динамике.

Аналитики отмечают, что европейская промышленность демонстрирует более сильное замедление темпов роста производства по сравнению со сферой услуг. Текущая ситуация в экономике еврозоны, представляет собой сочетание двух негативных тенденций: замедление динамики роста и усиливающееся ценовое давление.

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