Делегация Узбекистана посетила Алятскую СЭЗ

19 июля Алятскую свободную экономическую зону посетила делегация во главе с премьер-министром Узбекистана Абдуллой Ариповым. В рамках состоявшейся на территории СЭЗ встречи председатель правления уполномоченного органа Алятской свободной экономиче

19 июля Алятскую свободную экономическую зону посетила делегация во главе с премьер-министром Узбекистана Абдуллой Ариповым.



В рамках состоявшейся на территории СЭЗ встречи председатель правления уполномоченного органа Алятской свободной экономической зоны Валех Алескеров подробно рассказал участникам встречи о стратегическом географическом положении зоны, уникальной законодательной базе, готовой к использованию инфраструктуре и инженерно-коммуникационных системах, а также о пакете финансовых и нефинансовых льгот, предоставляемых инвесторам.



Таким образом, члены делегации ознакомились с благоприятной средой, созданной для инвесторов в Алятской СЭЗ.