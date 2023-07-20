Делегация Узбекистана посетила Алятскую СЭЗ

19 июля Алятскую свободную экономическую зону посетила делегация во главе с премьер-министром Узбекистана Абдуллой Ариповым.
В рамках состоявшейся на территории СЭЗ встречи председатель правления уполномоченного органа Алятской свободной экономической зоны Валех Алескеров подробно рассказал участникам встречи о стратегическом географическом положении зоны, уникальной законодательной базе, готовой к использованию инфраструктуре и инженерно-коммуникационных системах, а также о пакете финансовых и нефинансовых льгот, предоставляемых инвесторам.
Таким образом, члены делегации ознакомились с благоприятной средой, созданной для инвесторов в Алятской СЭЗ.
Делегация Узбекистана посетила Алятскую СЭЗДелегация Узбекистана посетила Алятскую СЭЗ 19 июля Алятскую свободную экономическую зону посетила делегация во главе с премьер-министром Узбекистана Абдуллой Ариповым. В рамках состоявшейся на территории СЭЗ встречи председатель правления уполномоченного органа Алятской свободной экономиче
Бизнес
20 июля 2023 г. 11:00
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19 июля Алятскую свободную экономическую зону посетила делегация во главе с премьер-министром Узбекистана Абдуллой Ариповым.
Версия на азербайджанском языке ФотоÖzbəkistan nümayəndə heyəti Ələt Azad İqtisadi Zonasını ziyarət edib
Версия на английском языке ФотоDelegation of Uzbekistan visits Alat Free Economic Zone