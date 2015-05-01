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    Делегация от Азербайджана приняла участие на заседании Совета торгово-промышленных палат прикаспийских государств

    На заседании была подчеркнута важность железнодорожного проекта Энзели-Решт-Астара

    Баку. 1 мая. REPORT.AZ/ В иранском городе Бандар Энзели состоялось 15-ое заседание Совета торгово-промышленных палат, промышленности и коммерческого сотрудничества прикаспийских государств.

    Как сообщил Report посол Ирана в Азербайджане Мохсун Пак Айин, целью заседания было ознакомление с промышленным потенциалом пяти прикаспийских стран, налаживание отношений, а также подведение итогов прошлого заседания.

    В ходе встречи был также обсужден проект железной дороги Энзели-Решт-Астара. Была подчеркнута важность строительства этого проекта для увеличения грузооборота между странами каспийского бассейна.

    Отметим, что на заседании приняла участие делегация Торгово-промышленной палаты Азербайджана во главе с Ниязом Ализаде.

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