О нас

Делегация Минэкономики Азербайджана посетит Италию

Делегация Минэкономики Азербайджана посетит Италию Делегация Азербайджана совершит визит в Италию, в рамках которого проведет обсуждения по реализации взаимовыгодных проектов с этой страной.
Бизнес
16 июля 2024 г. 14:38
Делегация Минэкономики Азербайджана посетит Италию

Делегация Минэкономики Азербайджана совершит визит в Италию, в рамках которого проведет обсуждения по реализации взаимовыгодных проектов с этой страной.

Как сообщает Report, об этом министр экономики Микаил Джаббаров написал в социальной сети "X" по итогам встречи с новоназначенным послом Италии Лукой Ди Джанфранческо.

"Желаем послу успехов в его деятельности. На встрече с ним мы подчеркнули важность поддержки совместных инициатив. Обсуждения по реализации взаимовыгодных возможностей между Азербайджаном и Италией также продолжатся в рамках визита азербайджанской делегации в эту страну", - написал министр.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке ФотоAzerbaijani delegation to visit Italy
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan nümayəndə heyəti İtaliyaya səfər edəcək

Экслюзивные новости

Гарикай Нхонго: Успех СОР29 продемонстрирует политическую волю к решению климатического кризиса
Гарикай Нхонго: Успех СОР29 продемонстрирует политическую волю к решению климатического кризиса
16 июля 2024 г. 13:42
Новая стратегия партнерства ВБ с Азербайджана может быть одобрена в октябре
Новая стратегия партнерства ВБ с Азербайджана может быть одобрена в октябре
15 июля 2024 г. 19:09
В Карабахе в этом году проложено 67 км волоконно-оптического кабеля сети AzStateNet
В Карабахе в этом году проложено 67 км волоконно-оптического кабеля сети AzStateNet
15 июля 2024 г. 17:57
Тахир Фарук: Пакистан и Азербайджан выиграют от совместных стратегий по борьбе с изменением климата
Тахир Фарук: Пакистан и Азербайджан выиграют от совместных стратегий по борьбе с изменением климата
15 июля 2024 г. 13:24
Эксперт: Баку со своими богатыми энергоресурсами может стать важным партнером Исламабада
Эксперт: Баку со своими богатыми энергоресурсами может стать важным партнером Исламабада
12 июля 2024 г. 17:20
BP осенью выведет из эксплуатации генераторы на платформе SDA на месторождении Шахдениз
BP осенью выведет из эксплуатации генераторы на платформе SDA на месторождении "Шахдениз"
12 июля 2024 г. 16:28
Эксперт: Азербайджан имеет жизненно важное значение для Китая в связности Европы и Азии
Эксперт: Азербайджан имеет жизненно важное значение для Китая в связности Европы и Азии
10 июля 2024 г. 14:21
С сентября четыре школьных предмета будут преподаваться в новом содержании
С сентября четыре школьных предмета будут преподаваться в новом содержании
10 июля 2024 г. 10:46
ПА ОБСЕ начала формирование миссии наблюдателей за парламентскими выборами в Азербайджане
ПА ОБСЕ начала формирование миссии наблюдателей за парламентскими выборами в Азербайджане
9 июля 2024 г. 14:08
Ален Стивен: СОР - важная платформа для обмена опытом в борьбе с изменением климата
Ален Стивен: СОР - важная платформа для обмена опытом в борьбе с изменением климата
9 июля 2024 г. 12:07

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi