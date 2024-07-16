Делегация Минэкономики Азербайджана посетит Италию

Делегация Азербайджана совершит визит в Италию, в рамках которого проведет обсуждения по реализации взаимовыгодных проектов с этой страной.

Делегация Минэкономики Азербайджана совершит визит в Италию, в рамках которого проведет обсуждения по реализации взаимовыгодных проектов с этой страной.

Как сообщает Report, об этом министр экономики Микаил Джаббаров написал в социальной сети "X" по итогам встречи с новоназначенным послом Италии Лукой Ди Джанфранческо.

"Желаем послу успехов в его деятельности. На встрече с ним мы подчеркнули важность поддержки совместных инициатив. Обсуждения по реализации взаимовыгодных возможностей между Азербайджаном и Италией также продолжатся в рамках визита азербайджанской делегации в эту страну", - написал министр.