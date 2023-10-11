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Делегация KOBİA приняла участие в ежегодном собрании Международной сети МСП

Делегация KOBİA приняла участие в ежегодном собрании Международной сети МСП Делегация Агентства по развитию малого и среднего бизнеса (KOBİA) при министерстве экономики Азербайджана приняла участие в 19-м ежегодном собрании Международной сети малых и средних предприятий (INSME) в Берлине.
Бизнес
11 октября 2023 г. 13:31
Делегация KOBİA приняла участие в ежегодном собрании Международной сети МСП

Делегация Агентства по развитию малого и среднего бизнеса (KOBİA) при министерстве экономики Азербайджана приняла участие в 19-м ежегодном собрании Международной сети малых и средних предприятий (INSME) в Берлине.

Об этом Report сообщили в KOBİA.

На полях мероприятия представители KOBİA провели встречи с представителями соответствующих структур Германии и азербайджанскими бизнесменами.

В собрании приняли участие около 70 представителей из разных стран, тем самым INSME способствует расширению обмена опытом между уполномоченными структурами, работающими в сфере МСП.

KOBİA является членом INSME с 2020 года.

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Версия на азербайджанском языке Фото Azərbaycan KOB-lar üçün Beynəlxalq Şəbəkənin İllik Toplantısına qatılıb

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