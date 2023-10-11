Делегация KOBİA приняла участие в ежегодном собрании Международной сети МСП

Делегация Агентства по развитию малого и среднего бизнеса (KOBİA) при министерстве экономики Азербайджана приняла участие в 19-м ежегодном собрании Международной сети малых и средних предприятий (INSME) в Берлине.
Об этом Report сообщили в KOBİA.
На полях мероприятия представители KOBİA провели встречи с представителями соответствующих структур Германии и азербайджанскими бизнесменами.
В собрании приняли участие около 70 представителей из разных стран, тем самым INSME способствует расширению обмена опытом между уполномоченными структурами, работающими в сфере МСП.
KOBİA является членом INSME с 2020 года.