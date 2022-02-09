Делегация из Удмуртии посетит Азербайджан с деловым визитом

С 21 по 23 февраля 2022 года в Азербайджане будет находиться официальная делегация Удмуртии во главе с постоянным представителем главы Удмуртской Республики при президенте РФ - зампредседателя правительства Удмуртии Михаилом Хомичем.

С 21 по 23 февраля 2022 года в Азербайджане будет находиться официальная делегация Удмуртии во главе с постоянным представителем главы Удмуртской Республики при президенте РФ - зампредседателя правительства Удмуртии Михаилом Хомичем.

Как сообщает Report, в составе делегации - представители бизнеса, образовательных учреждений и общественных объединений Удмуртии.

В деловой программе примут участие 12 производственных компаний Удмуртии, а также 2 высших учебных заведения и одна общественная организация.

Производители этого российского региона планируют представить в Азербайджане оборудование для нефтегазовой, железнодорожной и строительной отраслей, продукцию химической отрасли и металлопроката, мебель и комплектующие, мясо-молочные продукты, упаковку, программное обеспечение для автоматизации процессов.

Кроме того, Удмуртия видит широкие возможности для сотрудничества с Азербайджаном в сфере образовательных услуг. Приоритетной целью визита станет обмен опытом в области подготовки кадров, научно-исследовательской и учебно-методической деятельности, а также привлечение азербайджанских студентов для обучения в ВУЗах Удмуртии.

В рамках бизнес-миссии запланирована серия деловых мероприятий. Пройдут форум Doing Business: Azerbaijan & Udmurtia, официальные визиты в государственные структуры и профильные деловые организации, В2В-переговоры, встречи с ректорами ВУЗов и директорами школ Азербайджана, посещение промышленных предприятий города Баку.

Азербайджан входит в ТОП-10 потребителей продукции из Удмуртии. В текущем году товарооборот между сторонами превысил 6 миллионов долларов США. Предстоящий визит может стать новым импульсом для расширения торгово-экономических отношений, укрепления дружбы и доверия между Удмуртией и Азербайджаном.

Для ознакомления с полным реестром экспортеров Удмуртии и регистрации на переговоры можно воспользоваться ссылкой https://clck.ru/akmdK