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Делегация Государственной налоговой службы приняла участие в международном мероприятии во Франции

Делегация Государственной налоговой службы приняла участие в международном мероприятии во Франции Делегация Государственной налоговой службы при Министерстве экономики приняла участие в международном мероприятии в столице Франции Париже.
Бизнес
4 июня 2024 г. 12:48
Делегация Государственной налоговой службы приняла участие в международном мероприятии во Франции

Делегация Государственной налоговой службы при Министерстве экономики приняла участие в международном мероприятии в столице Франции Париже.

Об этом сообщает Report со ссылкой на агентство.

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) провела в Париже 16-е заседание Инклюзивной рамочной программы по размыванию налоговой базы и перемещению прибыли (BEPS). К мероприятию с участием более 400 представителей из 140 стран присоединилась и азербайджанская делегация во главе с заместителем начальника Государственной налоговой службы при Министерстве экономики Самирой Мусаевой.

В ходе встреч были обсуждены возможности расширения сотрудничества с ОЭСР и другие вопросы.

Особое внимание в ходе встреч было уделено рассмотрению направлений сотрудничества с ОЭСР по углеродному налогу и членству Азербайджана в платформе “Инклюзивный форум по управлению снижением выбросов углерода”.

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Версия на азербайджанском языке ФотоDövlət Vergi Xidmətinin nümayəndə heyəti Fransada beynəlxalq tədbirdə iştirak edib

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