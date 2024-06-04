Делегация Государственной налоговой службы приняла участие в международном мероприятии во Франции

Делегация Государственной налоговой службы при Министерстве экономики приняла участие в международном мероприятии в столице Франции Париже.

Делегация Государственной налоговой службы при Министерстве экономики приняла участие в международном мероприятии в столице Франции Париже.

Об этом сообщает Report со ссылкой на агентство.

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) провела в Париже 16-е заседание Инклюзивной рамочной программы по размыванию налоговой базы и перемещению прибыли (BEPS). К мероприятию с участием более 400 представителей из 140 стран присоединилась и азербайджанская делегация во главе с заместителем начальника Государственной налоговой службы при Министерстве экономики Самирой Мусаевой.

В ходе встреч были обсуждены возможности расширения сотрудничества с ОЭСР и другие вопросы.

Особое внимание в ходе встреч было уделено рассмотрению направлений сотрудничества с ОЭСР по углеродному налогу и членству Азербайджана в платформе “Инклюзивный форум по управлению снижением выбросов углерода”.