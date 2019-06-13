Симона Гатти: Прошедший в Баку бизнес-форум превзошел все ожидания

Новым шагом после форума должна стать реализация рекомендаций, содержащихся в отчете ЕС о бизнес-климате для Азербайджана - 2019.

Об этом Report заявила глава отдела по сотрудничеству Делегации ЕС в Азербайджане Симона Гатти в рамках проходящего в Баку бизнес-форума ЕС-Азербайджан.

"Форум превзошел все наши ожидания, в нем приняли участие более 1000 компаний, 150 из которых европейские. Это демонстрирует то, насколько динамичным стала экономическая политика правительства страны, и как бизнес сообщество серьезно относится к политике государства по диверсификации экономики. Новым шагом после форума должна стать реализация рекомендаций ЕС по бизнес-климату 2019. Мы видим, что правительство и бизнес всерьез взялись за этот вопрос, и если сделанные из него выводы будут имплементированы, то успех неминуем",- сказала она.

С. Гатти подчеркнула, что участие представителей Европейского бизнеса на этом форуме отражает их интерес к инвестированию в Азербайджан.

"Конечно же, вопросы, которые мы подняли в прошлом году (реформирование в области права, налогов, доступа к финансированию, образованию и другие) и правительство приступило к их воплощению, должны быть продолжены. Тогда мы станем свидетелями еще более удачного форума",- подытожила дипломат.