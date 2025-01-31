Делегация Азербайджана оценит инвестиционные возможности Пакистана

Делегация Азербайджана в феврале посетит Пакистан для изучения возможностей вложения инвестиций в эту страну, в частности, в дорожные проекты.

Делегация Азербайджана в феврале посетит Пакистан для изучения возможностей осуществления инвестиций в эту страну, в частности, в дорожные проекты.

Как передает Report со ссылкой на информацию Министерства связи, приватизации и инвестиций Пакистана, такая договоренность была достигнута по итогам визита главы ведомства Абдула Алима Хана в Азербайджан.

“Министр Хан в Баку провел переговоры с министром цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашадом Набиевым. На встрече была достигнута договоренность о визите азербайджанской делегации в Пакистан в феврале для рассмотрения возможностей инвестиций, особенно, в проекты автомагистралей M-6 и M-9, соединяющие Карачи с Суккуром и Суккур с Хайдарабадом", - говорится в сообщении.

Кроме того, стороны обсудили возможности сотрудничества между государственными и бизнес структурам двух стран в сфере строительства дорог.

Хан подчеркнул необходимость развития транспортного потока из Пакистана в страны Центральной Азии, отметив, что Баку и Исламабад могут добиться значительного прогресса в этом направлении. По его словам, существуют большие перспективы для двустороннего сотрудничества в сфере транспортных коммуникаций и логистики.

Министр также отметил исторические, религиозные и дружественные связи между двумя странами, подчеркнув важность их дальнейшего укрепления.

По данным ведомства, на встрече в Баку Рашад Набиев заявил, что Азербайджан стремится к углублению сотрудничества и развитию инвестиционного партнерства с Пакистаном, а предстоящий визит делегации станет важным шагом в этом направлении.

На встрече министров обсуждались вопросы взаимных инвестиций в рамках государственно-частного партнерства, включая проекты в сфере железнодорожного и автодорожного транспорта и других транспортных проектов.