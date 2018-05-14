Баку. 14 мая. REPORT.AZ/ Делегация Алтайского края России прибыла в Азербайджан.
Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, визит организован по поручению губернатора Алтайского края Александра Карлина.
Группу представителей органов власти и деловых кругов возглавляет заместитель председателя правительства Алтайского края Виктор Мещеряков.
В рамках визита состоятся встречи участников алтайской делегации с представителями отраслевых министерств и ведомств Азербайджана. Запланированы деловые переговоры с азербайджанскими партнерами в формате В2В.
В ходе визита также состоится презентация экономического потенциала предприятий Алтайского края в рамках трех крупных выставочных мероприятий: Азербайджанской международной выставки "Сельское хозяйство" Caspian Agro - 2018, Азербайджанской международной выставки "Пищевая промышленность" World Food Azerbaijan - 2018 и Каспийской международной выставки "Упаковка, тара, этикетка и полиграфия" Ipack Caspian - 2018.
Визит делегации завершится 18 мая.
News DepartmentАвтор новости
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