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    Делегация Алтайского края России прибыла в Азербайджан

    © Report

    Баку. 14 мая. REPORT.AZ/  Делегация Алтайского края России прибыла в Азербайджан. 

    Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, визит организован по поручению губернатора Алтайского края Александра Карлина.

    Группу представителей органов власти и деловых кругов возглавляет заместитель председателя правительства Алтайского края Виктор Мещеряков.

    В рамках визита состоятся встречи участников алтайской делегации с представителями отраслевых министерств и ведомств Азербайджана. Запланированы деловые переговоры с азербайджанскими партнерами в формате В2В.

    В ходе визита также состоится презентация экономического потенциала предприятий Алтайского края в рамках трех крупных выставочных мероприятий: Азербайджанской международной выставки "Сельское хозяйство" Caspian Agro - 2018, Азербайджанской международной выставки "Пищевая промышленность" World Food Azerbaijan - 2018 и Каспийской международной выставки "Упаковка, тара, этикетка и полиграфия" Ipack Caspian - 2018. 

    Визит делегации завершится 18 мая. 

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