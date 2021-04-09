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DEIK: Мы стараемся привлечь турецких инвесторов в Карабах

DEIK: Мы стараемся привлечь турецких инвесторов в Карабах "Карабах также обладает высоким туристическим потенциалом. Его богатства открывают новые возможности для туризма"
Бизнес
9 апреля 2021 г. 18:05
DEIK: Мы стараемся привлечь турецких инвесторов в Карабах

После восстановления деоккупированных территорий, создания необходимой инфраструктуры для расселения и экономической деятельности, ожидается приток людей и инвестиций на освобожденные от оккупации территории Азербайджана.

Об этом Report сообщил председатель Турецко-азербайджанского делового совета при Совете внешнеэкономических связей Турции (DEİK) Сельчук Акат.

По его словам, они работают для того, чтобы привлечь турецких инвесторов в Карабах: "Новая политическая реальность на Кавказе позволит Турции и Азербайджану легко довести объем товарооборота с нынешних 4,5 млрд долларов до 15 млрд США. Азербайджан и Турция поставили перед собой цель по доведению торгового оборота до этого уровня", - сказал он.

Акат отметил, что турецкие подрядчики успешно завершили в Азербайджане 436 проектов на сумму 15 млрд долларов: "Турецкие компании проводят работы по строительству автодорог и аэропорта на освобожденных территориях. Наряду с этим, один из частных банков объявил об открытии отделения в Карабахе".

Он подчеркнул, что Карабах богат ресурсами, и инвестируя в эксплуатацию месторождений полезных ископаемых, можно внести вклад в экономику страны и региона: "Карабах также обладает высоким туристическим потенциалом. Его богатства открывают новые возможности для туризма".

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Версия на азербайджанском языке DEİK sədri: "Türk investorlarını Qarabağa yönəltmək üçün çalışırıq" - EKSKLÜZİV

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