​DEIK: Азербайджан и Турция могут перейти к экономической интеграции

Тюркский деловой мир имеет возможность занять стратегическую позицию в глобальной цепочке поставок.

Об этом в интервью агентству "Анадолу" заявил глава Делового совета Турция-Азербайджан Совета по внешнеэкономическим отношениям Турции (DEİK) Сельчук Акат.

Он напомнил, что в следующем году Азербайджан и другие тюркские государства будут отмечать 30-летие со дня восстановления независимости: "Турция сразу после обретения этими странами независимости признала их и открыла посольства: "Мы наладили авиасообщение с этими регионами, создав возможности для бизнесменов. В настоящее время мы должны рассмотреть наше региональное сотрудничество и сформировать его на основе новой стратегической концепции. Таким образом, мы можем перейти от регионального делового сотрудничества к экономической интеграции".