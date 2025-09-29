Ильхам Алиев Великое возвращение III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя INMerge2025
    Бизнес
    • 29 сентября, 2025
    • 19:36
    Даянат Садуллаев: Подготовка кадров требует сотрудничества бизнеса и вузов

    Компании должны не ограничиваться теоретической поддержкой, а делиться с образовательными учреждениями реальным практическим опытом.

    Как сообщает Report, такое мнение выразил заместитель генерального директора, член исполнительного комитета PASHA Holding Даянат Садуллаев в ходе Пятого инновационного саммита INMerge.

    Он отметил, что PASHA Holding активно сотрудничает с университетами, предлагая студентам стажировки и передавая им практические знания.

    "С корпоративной стороны: как компания, мы сотрудничаем с университетами, предлагаем стажировки, делимся опытом, который есть у компании. Потом некоторые из студентов выходят на рынок, а некоторые приходят работать в PASHA Holding. Еще один момент - мы финансируем школу кибербезопасности. Кибербезопасность - это очень важная тема в Азербайджане сегодня. И я понял, что в конце за выпускников шла настоящая борьба. Даже когда мы выступали спонсорами, правительство конкурировало с нами на одном уровне", - сказал Д. Садуллаев.

    По его словам, подобное сотрудничество помогает студентам лучше понимать реальную рыночную среду, а не ограничиваться теоретическими знаниями из учебников.

