Даути обсудил с британским бизнесом развитие ТМТМ и перспективы новых инвестиций в Азербайджан

Госминистр Великобритании по делам Европы, Северной Америки и заморских территорий Стивен Даути в ходе встречи в Баку с представителями британских компаний, работающих в Азербайджане, обсудил возможности для новых инвестиций.

Об этом сообщили Report посольстве Великобритании в Азербайджане.

В дипмиссии подчеркнули, что во время однодневного визита Даути состоялся рабочий обед с представителями британского бизнес-сообщества в Азербайджане.

Отмечается, что участники встречи обсудили расширенные возможности для инвестиций и стратегического партнерства. Центральное место в этих дискуссиях занимали роль Азербайджана как регионального энергетического лидера и исключительный потенциал страны для развития Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ, Средний коридор).

"Это сотрудничество напрямую поддерживает миссию Великобритании стать сверхдержавой в области чистой энергии, одновременно продвигая цели Азербайджана по дальнейшей диверсификации экономики и развитию", - отметили в посольстве.

Кроме того, сам Даути подметил прочную позицию британских компаний на азербайджанском рынке:

"О давнем присутствии BP здесь хорошо известно, но я в равной степени рад новым партнерским отношениям в области экологически чистой энергии, инфраструктуры и профессиональных услуг. Работа Chapman Taylor (архитектурно-планировочная компания - ред.) в Шуше и Нахчыване, а также успешная сделка по финансированию экспорта авиасимуляторов демонстрируют как опыт Великобритании помогает формировать будущее Азербайджана".