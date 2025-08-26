О нас

Даути обсудил с британским бизнесом развитие ТМТМ и перспективы новых инвестиций в Азербайджан

Даути обсудил с британским бизнесом развитие ТМТМ и перспективы новых инвестиций в Азербайджан Даути обсудил с британскими компаниями в Баку расширение инвестиций и роль Азербайджана как энергетического лидера
Бизнес
26 августа 2025 г. 13:02
Даути обсудил с британским бизнесом развитие ТМТМ и перспективы новых инвестиций в Азербайджан

Госминистр Великобритании по делам Европы, Северной Америки и заморских территорий Стивен Даути в ходе встречи в Баку с представителями британских компаний, работающих в Азербайджане, обсудил возможности для новых инвестиций.

Об этом сообщили Report посольстве Великобритании в Азербайджане.

В дипмиссии подчеркнули, что во время однодневного визита Даути состоялся рабочий обед с представителями британского бизнес-сообщества в Азербайджане.

Отмечается, что участники встречи обсудили расширенные возможности для инвестиций и стратегического партнерства. Центральное место в этих дискуссиях занимали роль Азербайджана как регионального энергетического лидера и исключительный потенциал страны для развития Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ, Средний коридор).

"Это сотрудничество напрямую поддерживает миссию Великобритании стать сверхдержавой в области чистой энергии, одновременно продвигая цели Азербайджана по дальнейшей диверсификации экономики и развитию", - отметили в посольстве.

Кроме того, сам Даути подметил прочную позицию британских компаний на азербайджанском рынке:

"О давнем присутствии BP здесь хорошо известно, но я в равной степени рад новым партнерским отношениям в области экологически чистой энергии, инфраструктуры и профессиональных услуг. Работа Chapman Taylor (архитектурно-планировочная компания - ред.) в Шуше и Нахчыване, а также успешная сделка по финансированию экспорта авиасимуляторов демонстрируют как опыт Великобритании помогает формировать будущее Азербайджана".

Подпишитесь на наш Telegram канал

Bu bölməyə aid digər xəbərlər

Bakıda kafe-restoranlara ən çox pul xərclənən rayonların SİYAHISI
Bakıda kafe-restoranlara ən çox pul xərclənən rayonların SİYAHISI
26 avqust 2025 12:45
Azərbaycan Yunanıstandan kater tədarükünü bərpa edib
Azərbaycan Yunanıstandan kater tədarükünü bərpa edib
26 avqust 2025 12:27
Bu il Azərbaycan fındığını əsasən avropalılar alacaq
Bu il Azərbaycan fındığını əsasən avropalılar alacaq
26 avqust 2025 12:07
Yango Biznes üçün gedişlər - korporativ səfərlər və çatdırılma artıq bir hesabda - FOTO
Foto"Yango Biznes" üçün gedişlər - korporativ səfərlər və çatdırılma artıq bir hesabda - FOTO
26 avqust 2025 10:16
Azərbaycanda daşınmaz əmlak bazarının həcmi 500 milyard dolları keçə bilər
Azərbaycanda daşınmaz əmlak bazarının həcmi 500 milyard dolları keçə bilər
26 avqust 2025 09:44
Bakıxanov Trikotaj səhmdarlarına hesabat verəcək
"Bakıxanov Trikotaj" səhmdarlarına hesabat verəcək
26 avqust 2025 09:36
“Gəncə KOB evi”nin tikintisinin davam etdirilməsinə 2,5 milyon manat xərclənəcək
“Gəncə KOB evi”nin tikintisinin davam etdirilməsinə 2,5 milyon manat xərclənəcək
26 avqust 2025 09:22
Qəbələdə gənc sahibkarlar avadanlıqlarla təmin edilib
FotoQəbələdə gənc sahibkarlar avadanlıqlarla təmin edilib
25 avqust 2025 18:58
Bu il Bakıda ticarət dövriyyəsinin həcmi 4 %-dən çox artıb
Bu il Bakıda ticarət dövriyyəsinin həcmi 4 %-dən çox artıb
25 avqust 2025 18:19
Paytaxtda ictimai iaşə dövriyyəsinin həcmi 16 %-ə yaxın artıb
Paytaxtda ictimai iaşə dövriyyəsinin həcmi 16 %-ə yaxın artıb
25 avqust 2025 17:42

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi