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Датские компании определили направления сотрудничества в Азербайджане

Датские компании определили направления сотрудничества в Азербайджане Обсуждены возможности делового сотрудничества между государственными учреждениями и компаниями Азербайджана и Дании.
Бизнес
8 мая 2025 г. 18:59
Датские компании определили направления сотрудничества в Азербайджане

Обсуждены возможности делового сотрудничества между государственными учреждениями и компаниями Азербайджана и Дании.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Агентство по продвижению экспорта и инвестиций (AZPROMO).

Обсуждения проводились на встрече с финансовым директором Фонда экспорта и инвестиций Дании Каре Стамером Андреасеном, которая состоялась в AZPROMO.

Исполнительный директор Агентства Юсиф Абдуллаев предоставил информацию о мерах поддержки предпринимателей на основе функции "единого окна", механизмах стимулирования экспорта, в том числе о бренде Made in Azerbaijan и ожидающем утверждения механизме субсидирования логистики.

Было отмечено увеличение инвестиций в сферу возобновляемой энергетики Азербайджана, а также наличие возможностей сотрудничества с датскими компаниями в этой и других сферах ненефтяного сектора.

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