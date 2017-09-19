Дата выборов членов правления Caspian European Club перенесена

Баку. 19 сентября. REPORT.AZ/ Основные выборы членов правления Caspian European Club, которые планировалось провести 20 сентября, переносятся на 18 октября.

Как сообщает Report, об этом заявил первый заместитель председателя и главный исполнительный директор Caspian European Club и Caspian American Club Тельман Алиев.

По его словам, причиной переноса выборов является то, что большинство кандидатов не набрали необходимое количество голосов на предвыборном голосовании на сайте http://caspianenergy.org/vote/index.php/en/vote-ru.

"Перенос даты выборов еще раз демонстрирует прозрачность предвыборного процесса голосования, в котором могут принимать участие не только члены Caspian European Club, но и другие интернет-пользователи, которые симпатизируют тем или иным кандидатам. На основных выборах будут принимать участие только члены Caspian European Club", - отметил Тельман Алиев.