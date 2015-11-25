Министр экономики: Существуют большие перспективы развития отношений Азербайджана и Латвии по ряду сфер

Баку. 25 ноября. REPORT.AZ/ "Существуют большие перспективы развития экономических отношений Азербайджана и Латвии по ряду сфер".

Как сообщает Report, об этом на пресс-конференции сообщила министр экономики Латвии Дана Рейзниеце-Озола.

"Латвия и Азербайджан географически далеки друг от друга, но есть качества, которые нас объединяют", - отметила министр.

Она назвала Латвию жемчужиной Балтики, а Азербайджан - жемчужиной Востока, окруженного водами Каспийского моря. Она добавила, что в этом году две страны отмечают 97-летие создания первых республик, и "хотелось бы в этом году подарить много разных проектов".

Говоря об уровне экономических связей, министр сказала, что товарооборот между двумя странами стабилен и составляет чуть более 30 млн. долларов, но в этом году немного упал. Министр также отметила важность наличия хороших политических связей, которые являются "красной дорожкой для развития бизнес-отношений".

"Есть ряд компаний, которые работают здесь в Азербайджане. Но есть перспективы в различных сферах. В этом году торговый терминал Баку подписал соглашение с нашим аэропортом о строительстве нового торгового терминала в Риге до 2017 году. Если таким путем мы будем развивать хорошую транспортную инфраструктуру, будет хорошая основа для развития бизнеса".

Затронув региональные проекты, Д.Рейзниеце-Озола сказала, что проект Баку-Тбилиси-Карс укрепит позиции Азербайджана в сфере транспортировки.