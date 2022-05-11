Улучшение бизнес-среды привело к увеличению импорта

Инвестиции, привлеченные в экономику Азербайджана, и дальнейшее улучшение бизнес-среды привели к увеличению импорта.

Инвестиции, привлеченные в экономику Азербайджана, и дальнейшее улучшение бизнес-среды привели к увеличению импорта.

Как передает Report, об этом сообщили в Центре анализа экономических реформ и коммуникаций.

«В январе-апреле 2022 года стоимость импортируемой в Азербайджан продукции выросла на 15% и составила 4,1 млрд долларов США. Импортируемые продукты питания составили 17,3% от общего объема импорта. Что касается структуры импортируемой продукции, то основную часть составляют машины, механизмы, электроаппараты, оборудование и их части», - отметили в Центре.