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Улучшение бизнес-среды привело к увеличению импорта

Улучшение бизнес-среды привело к увеличению импорта Инвестиции, привлеченные в экономику Азербайджана, и дальнейшее улучшение бизнес-среды привели к увеличению импорта.
Бизнес
11 мая 2022 г. 15:27
Улучшение бизнес-среды привело к увеличению импорта

Инвестиции, привлеченные в экономику Азербайджана, и дальнейшее улучшение бизнес-среды привели к увеличению импорта.

Как передает Report, об этом сообщили в Центре анализа экономических реформ и коммуникаций.

«В январе-апреле 2022 года стоимость импортируемой в Азербайджан продукции выросла на 15% и составила 4,1 млрд долларов США. Импортируемые продукты питания составили 17,3% от общего объема импорта. Что касается структуры импортируемой продукции, то основную часть составляют машины, механизмы, электроаппараты, оборудование и их части», - отметили в Центре.

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Версия на азербайджанском языке İİTKM: "Biznes mühitinin daha da yaxşılaşdırılması ölkəyə idxalı artırıb"

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