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Daimler планирует продать часть автосалонов и мастерских в Европе

Daimler планирует продать часть автосалонов и мастерских в Европе Речь идет о продаже 25 филиалов, в которых работает около 2 800 человек
Бизнес
7 июня 2021 г. 17:21
Daimler планирует продать часть автосалонов и мастерских в Европе

Германский автоконцерн Daimler рассматривает возможность продажи части автомобильных салонов и мастерских в Великобритании, Испании и Бельгии.

Как передает Report, об этом в понедельник сообщило агентство DPA со ссылкой на пресс-службу компании.

Отмечается, что одним из приоритетов в ходе переговоров с потенциальными покупателями будет "продолжение деятельности Mercedes-Benz на [данных] площадках".

Как ранее сообщала германская газета Handelsblatt, речь идет о продаже 25 филиалов, в которых работает около 2 800 человек. Планов по продаже филиалов в других европейских странах, как указывает DPA, в настоящее время нет. По данным агентства, у Daimler их осталось трехзначное число.

31 мая агентство DPA сообщило о том, что мировая автомобильная промышленность постепенно выходит из кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Прибыль крупнейших мировых автопроизводителей с января по март текущего года составила 403 млрд евро, что на 35 млрд евро больше, чем в 2020 году. В ходе исследования были проанализированы финансовые показатели 16 крупнейших автопроизводителей.

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