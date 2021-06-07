Daimler планирует продать часть автосалонов и мастерских в Европе

Германский автоконцерн Daimler рассматривает возможность продажи части автомобильных салонов и мастерских в Великобритании, Испании и Бельгии.
Как передает Report, об этом в понедельник сообщило агентство
Отмечается, что одним из приоритетов в ходе переговоров с потенциальными покупателями будет "продолжение деятельности Mercedes-Benz на [данных] площадках".
Как ранее сообщала германская газета
31 мая агентство DPA сообщило о том, что мировая автомобильная промышленность постепенно выходит из кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Прибыль крупнейших мировых автопроизводителей с января по март текущего года составила 403 млрд евро, что на 35 млрд евро больше, чем в 2020 году. В ходе исследования были проанализированы финансовые показатели 16 крупнейших автопроизводителей.