Дагестанский чиновник: Мы всегда были заинтересованы в развитии отношений с Азербайджаном

Дагестанский чиновник: Мы всегда были заинтересованы в развитии отношений с Азербайджаном

Дагестан всегда был заинтересован в развитии взаимных экономических и культурных связей с Азербайджаном.

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Дагестан всегда был заинтересован в развитии взаимных экономических и культурных связей с Азербайджаном. Как сообщает Report, об этом на открытии таможенного поста "Ханоба" на азербайджано-российской границе заявил председатель Правительства Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов. "Дагестан и Азербайджан связывают добрососедские отношения. Геополитические изменения в мире создали условия для развития международных отношений. Азербайджан традиционно является торговым партнером Дагестана. Развитие международного транспортного коридора Север-Юг означает реконструкцию и расширение дорог Кавказа", - отметил он. Подпишитесь на наш Telegram канал