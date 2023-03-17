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Дагестанский чиновник: Мы всегда были заинтересованы в развитии отношений с Азербайджаном

Дагестанский чиновник: Мы всегда были заинтересованы в развитии отношений с Азербайджаном Дагестан всегда был заинтересован в развитии взаимных экономических и культурных связей с Азербайджаном.
Бизнес
17 марта 2023 г. 14:11
Дагестанский чиновник: Мы всегда были заинтересованы в развитии отношений с Азербайджаном

Дагестан всегда был заинтересован в развитии взаимных экономических и культурных связей с Азербайджаном.

Как сообщает Report, об этом на открытии таможенного поста "Ханоба" на азербайджано-российской границе заявил председатель Правительства Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов.

"Дагестан и Азербайджан связывают добрососедские отношения. Геополитические изменения в мире создали условия для развития международных отношений. Азербайджан традиционно является торговым партнером Дагестана. Развитие международного транспортного коридора Север-Юг означает реконструкцию и расширение дорог Кавказа", - отметил он.

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Версия на азербайджанском языке Dağıstan rəsmisi: "Azərbaycanla əlaqələrin inkişafında həmişə maraqlı olmuşuq"

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