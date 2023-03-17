Дагестанский чиновник: Мы всегда были заинтересованы в развитии отношений с Азербайджаном

Дагестан всегда был заинтересован в развитии взаимных экономических и культурных связей с Азербайджаном.
Как сообщает Report, об этом на открытии таможенного поста "Ханоба" на азербайджано-российской границе заявил председатель Правительства Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов.
"Дагестан и Азербайджан связывают добрососедские отношения. Геополитические изменения в мире создали условия для развития международных отношений. Азербайджан традиционно является торговым партнером Дагестана. Развитие международного транспортного коридора Север-Юг означает реконструкцию и расширение дорог Кавказа", - отметил он.